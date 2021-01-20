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Gündem
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Fatih'te korkunç yangın! 'İlk önce camlar patladı ardından patlama oldu'

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İstanbul Fatih'te 2 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan binanın yan tarafında çalışan görgü tanığı bir kişi, "Biz dışarı çıktığımızda yavaştan yanıyordu. İtfaiyeyi aradık itfaiye geldi. İlk önce camlar patladı. Aradan 2-3 dakika geçti bir patlama oldu. Herkes dışarıya kaçtı. Biz yan tarafta çalışıyoruz. Bizi dışarıya çıkardılar. Aşağıya inerken bir anda patlama oldu" dedi.

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  • İstanbul Fatihte panik yaratan yangın
  • İstanbul Fatihte panik yaratan yangın
  • İstanbul Fatihte panik yaratan yangın
  • İstanbul Fatihte panik yaratan yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın saat 11.00 sıralarında Saraç İshak Mahallesi Hamam Çıkmazı'nda meydana geldi.

2 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi daha sonra tüm binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatihte korkunç yangın İlk önce camlar patladı ardından patlama oldu

İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Ekipler, yanan dairede kaldığı öğrenilen 3 yabancı uyruklu kişiyi kurtararak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatihte korkunç yangın İlk önce camlar patladı ardından patlama oldu

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahallelilerin panik yaşayarak sokağa döküldüğü görüldü. Yangın vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi.

Fatihte korkunç yangın İlk önce camlar patladı ardından patlama oldu

"İLK ÖNCE CAMLAR PATLADI"

Yanan binanın yan tarafında çalışan görgü tanığı bir kişi, "Biz dışarı çıktığımızda yavaştan yanıyordu. İtfaiyeyi aradık itfaiye geldi. İlk önce camlar patladı. Aradan 2-3 dakika geçti bir patlama oldu. Herkes dışarıya kaçtı. Biz yan tarafta çalışıyoruz. Bizi dışarıya çıkardılar. Aşağıya inerken bir anda patlama oldu" dedi.

 

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