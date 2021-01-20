Fatih'te korkunç yangın! 'İlk önce camlar patladı ardından patlama oldu'

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Yangın saat 11.00 sıralarında Saraç İshak Mahallesi Hamam Çıkmazı'nda meydana geldi.

2 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi daha sonra tüm binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Ekipler, yanan dairede kaldığı öğrenilen 3 yabancı uyruklu kişiyi kurtararak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahallelilerin panik yaşayarak sokağa döküldüğü görüldü. Yangın vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi.

"İLK ÖNCE CAMLAR PATLADI"

Yanan binanın yan tarafında çalışan görgü tanığı bir kişi, "Biz dışarı çıktığımızda yavaştan yanıyordu. İtfaiyeyi aradık itfaiye geldi. İlk önce camlar patladı. Aradan 2-3 dakika geçti bir patlama oldu. Herkes dışarıya kaçtı. Biz yan tarafta çalışıyoruz. Bizi dışarıya çıkardılar. Aşağıya inerken bir anda patlama oldu" dedi.