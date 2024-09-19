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Fatih'te korkunç olay! Otel odasında ölü bulundu

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#Fatih#Otel#Neslişah Şentürk
Fatihte korkunç olay Otel odasında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 12:34

İstanbul Fatih'te 26 yaşındaki Neslişah Şentürk bir otel odasında ölü bulundu. Oda içerisinde incelemelerde bulunan ekipler uyuşturucu haplar ve kokain buldu.

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Olay, 14 Eylül Cumartesi gece saatlerinde Fatih Katip Çelebi Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Neslişah Şentürk (26) isimli kadın gece saatlerinde bir otele geldi. Otel koridorunda telefonla konuşan Şentürk daha sonra odasına geçti. Odada da telefonla konuşmaya devam eden Şentürk, içeride bulunan tabakları kırıp kapıyı tekmeledi.

Otel görevlilerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Şentürk'ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Oda içerisinde incelemelerde bulunan ekipler uyuşturucu haplar ve kokain buldu.

İlk belirlemelere göre Şentürk'ün uyuşturucudan hayatını kaybettiği değerlendirilirken kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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#Fatih#Otel#Neslişah Şentürk

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