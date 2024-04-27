Fatih'te korkunç olay! Kendisine küfür eden sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

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Olay, önceki gece saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Taşkın ile Fırat Kalburcuoğlu beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı. İddiaya göre daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada Kalburcuoğlu, Taşkın'a küfür etti. Küfrün ardından Taşkın, Kalburcuoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalburcuoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri Taşkın'ı gözaltına aldı.

Mahalle esnafından Hasan Ergin, "Dün akşam polis ve ambulans geldi. Duyduğuma göre bir kadın bir erkeği bıçaklamış. Ambulans hastaneye kaldırdı. Hastanede öldüğünü söylediler. Birebir görmedim dükkandaydım çıkamadım" dedi.