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Fatih'te korkunç olay! Kendisine küfür eden sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

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#Fatih#Cinayet#Küfür
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 10:26

İstanbul Fatih'te Zehra Taşkın (51), sevgilisi Fırat Kalburcuoğlu'nu (45) kendisine küfür ettiği iddiasıyla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, önceki gece saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Taşkın ile Fırat Kalburcuoğlu beraber yaşadıkları evde tartışmaya başladı. İddiaya göre daha sonra dışarı çıkan ikili dışarıda da tartışmaya devam ettikleri sırada Kalburcuoğlu, Taşkın'a küfür etti. Küfrün ardından Taşkın, Kalburcuoğlu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Fatihte korkunç olay Kendisine küfür eden sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kalburcuoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri Taşkın'ı gözaltına aldı.

Mahalle esnafından Hasan Ergin, "Dün akşam polis ve ambulans geldi. Duyduğuma göre bir kadın bir erkeği bıçaklamış. Ambulans hastaneye kaldırdı. Hastanede öldüğünü söylediler. Birebir görmedim dükkandaydım çıkamadım" dedi.

Fatihte korkunç olay Kendisine küfür eden sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

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#Fatih#Cinayet#Küfür

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