Fatih'te korkunç olay arkadaşına anlatınca ortaya çıktı! 'Kan içerisinde olduğuna dair bir şeyler söyledi'

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İstanbul Fatih’te abisi İlhan Özbakırcı’yı (58) ameliyatlı yerinden darp ederek ölümüne neden olduğu ve yaşadıklarını arkadaşı Süleyman S.’ye anlatması üzerine arkadaşı tarafından polis ekiplerine ihbar edildiği iddia edilen şüpheli İrfan Özbakırcı (53) hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

‘‘İRFAN’IN ABİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENİYORUM’’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Ağustos 2022’de polis ekiplerine bir ihbar geldiği, ihbarda bulunan tanık Süleyman S.’nin, ‘İrfan’ın abisini öldürdüğünden şüpheleniyorum, kan içerisinde olduğuna dair bir şeyler söyledi’ demesi üzerine ekiplerin Kocamustafapaşa Mahallesi’nde bulunan adrese gittiği ve İlhan Özbakırcı'nın cesedine ulaştığı anlatıldı.

ALKOL ALDIKLARI SIRADA CİNAYETİ ARKADAŞINA ANLATTI

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Tanık Süleyman S.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli İrfan Özbakırcı ile maktul İlhan Özbakırcı'nın kardeş olduklarını, her ikisini de çocukluklarından beri tanıdığını, İlhan'ın beyin ameliyatı olmasından sonra evden pek çıkmadığını ve ihbardan bir gün öncesinde şüpheli İrfan ile mahalle parkında alkol aldıkları sırada İrfan’ın kendisine bir şeyler anlattığını söylediği kaydedildi.

KANLAR İÇERİSİNDE BIRAKIP ÇIKTIĞINI SÖYLEDİĞİ KAYDEDİLDİ

Tanık Süleyman S. beyanının devamında, şüpheli İrfan'ın kendisine 3-4 gün önce abisi İlhan ile kavga ettiklerini, abisini yumrukladığını, abisinin ameliyat bölgesinin patlaması sonrası kanlar içerisinde abisini bırakıp çıktığını, sonraki günlerde tepki vermediğini ve vücudunun soğuması üzerine öldüğünü anlattığını söylediği ve bunun üzerine Süleyman’ın ekiplere ihbarda bulunduğu aktarıldı.

ABİSİNİN YÜZÜSTÜ YATAN CESEDİNE SU GÖTÜRDÜĞÜ KAYDEDİLDİ

Şüpheli İrfan Özbakırcı’nın beyanına yer verilen iddianamede, ihbardan 3 gün öncesinde şüphelinin abisi ile alkol aldıkları sırada aralarında annesinin ölümü ile ilgili tartışma çıktığını, ilk abisine kendisinin yumruk vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını, daha sonra abisinin yere düştüğünü, kendisinin ise odasına giderek yattığını söylediği aktarıldı. Şüphelinin beyanının devamında ise ertesi gün abisinin yüzüstü yattığını gördüğünü, yanına su götürdüğünü ve evden çıktığını, daha sonra akşam döndüğünü ve abisi ile görüştüğünü ama yine kaldırmadığını ve uyumaya gittiğini söylediği kaydedildi.

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MASA İLE ABİSİNE VURMUŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede şüpheli uyandıktan sonra sabah tekrar abisine seslendiğini, mırıldandığını ancak sonra yine evden çıktığını ve tüm bunları tanık Süleyman'a o gün içinde anlattığını söylediği anlatıldı. Şüphelinin beyanında ayrıca, olay yeri inceleme sırasında kırık olduğu tespit edilen masa ile de abisine vurmuş olabileceğini söylediği kaydedildi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ RAPORUYLA ORTAYA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianamede maktul İlhan Özbakırcı’nın kesin ölüm sebebinin otopsi raporu sonucu belirlenebileceği, raporun henüz dosyaya sunulmadığı ancak şüphelinin maktul abisini darp ederek öldürmek suretiyle hakkında kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphe bulunduğu kaydedildi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİYLE YARGILANACAK

Hazırlanan iddianamede şüpheli İrfan Özbakırcı’nın ‘kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.