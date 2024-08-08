Fatih'te korkunç anlar kamerada! Baygınlık geçirip yola düştü, otomobil kafasının üstünden geçti

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Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Hakan Yıldız (64) geçirdiği by pass operasyonunun ardından dün kontrol amaçlı hastaneye gidecekti. Hastaneye gitmeden önce bir pastanede arkadaşlarıyla oturan Yıldız, bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü.

Bu sırada sokaktan geçen otomobil Yıldız'ın kafasının üzerinden geçti. Panik içerisinde Yıldız'a müdahale etmek isteyen yakınlarıdurumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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"ŞU AN DURUMU İYİ"

Pastane çalışanlarından İlhan Arslan, "Sabah 07.00 sıralarında devamlı müşterilerimiz gelip dışarıda oturdular. Yakın zamanda by pass olan kişi baygınlık geçirip yola doğru düştü. O sırada geçen araç kafasının üzerinden geçti. Ben sonradan kendisini ziyarete gittim durumu iyiydi. Hayati tehlikesi yoktu. Korkunç bir sahneydi. Çok daha büyük zarar görebilirdi. Allah'a şükür şu an durumu iyi" dedi.