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Fatih’te kendilerini almayan taksiciye saldırdılar

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#İstanbul#Fatih#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 09:28

İstanbul Fatih’te 2 adam bir taksiyi durdurarak gitmek istedikleri yeri söyledi. Taksi şoförü yolcuları almak istemeyince öfkelenen adamlar taksiciye ve aracına saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Fatih Fevzipaşa Caddesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 kadın ile 2 erkek cadde üzerinde bir taksiyi durdurarak gidecekleri yeri söyledi. Mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü araç değişimi yapacağını söyleyerek yolcuları aracına almadı. Bunun üzerine yolcular ile taksi şoförü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından öfkelenen iki adam taksi şoförüne ve aracına saldırmaya başladı. Çevredeki esnafın olaya müdahale etmesiyle kavga son buldu.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolcular taksiyi durdurarak şoförle konuşuyor. Araca binmek isteyen 2 adam bir anda sinirlenerek araca saldırmaya başlıyor. Esnafın araya girmesiyle olay son buluyor.

“KAÇMAK ONUN İÇİN EN İYİSİ OLDU”

Yaşananları anlatan esnaf İbrahim Şimşek, “Akşam saatleriydi. Burada bir gürültü duyduk. Baktığımız zaman taksicinin yolcuları almadığını gördük. Yolcuların yanında 2-3 tane kız vardı. ‘Niye almıyorsunuz?’ diye sordu. Teslim yapacağız diye almadı yolcuları. Bunun karşılığında kavga çıktı. 2 kişi taksiciye saldırdı. Daha sonra taksici kaçtı. İnseydi daha fazla zarar görecekti. Kaçmak onun için en iyisi oldu” dedi.

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#İstanbul#Fatih#Polis

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