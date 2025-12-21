×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Ahırkapı
Fatihte karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 14:36

Fatih Ahırkapı Demir Sahası'nda Panama Bayraklı 'ALFAISALIAH' isimli gemi yük gemisi karaya oturdu. Gemi, bölgeye sevk edilen kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 19.50 sıralarında Ahırkapı Demir Sahası'nda meydana geldi. İstanbul'dan Mısır'a seyreden Panama Bayraklı 'ALFAISALIAH' isimli buğday yüklü gemi, demir sahasında karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Karaya oturan gemi ekipler tarafından kurtarılmasının ardından yüzdürüldü. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Fatihte karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

'GEMİ BAŞARIYLA YÜZDÜRÜLDÜ'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "İstanbul'dan Mısır'a seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan ALFAISALIAH isimli 225 m boyundaki dökme yük gemisi için KEGM-3 botumuz, KURTARMA-9 ve KURTARMA-21 Römorkörümüz, kılavuz kaptanımız ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Yapılan kontrollerin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda başlatılan kurtarma operasyonu neticesinde gemi, başarıyla yüzdürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Fatih#Ahırkapı

BAKMADAN GEÇME!