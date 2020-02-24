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Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Fatih'te kanlı kavga

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Fatih'te kanlı kavga
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İstanbul Fatih'te cami avlusunda Suriyeli oldukları öğrenilen iki grup arasında bıçakların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada yüzünden ve boynundan bıçakla yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olay dün saat 17.30 sıralarında Fatih Camii avlusunda meydana geldi. Suriyeli oldukları öğrenilen yaklaşık 20 kişilik iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, karşı gruptaki Mustafa Nasur'u bıçakla yüzünden ve boynundan yaraladı.

Kavgayı gören cami güvenliği durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları ve bıçaklı saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

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