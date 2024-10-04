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Fatih'te kan donduran vahşet! Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti

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#Fatih#Kadın Cinayeti#Vahşet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 17:10

İstanbul'un Fatih ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Semih Çelik, İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti. Çelik'in Eyüpsultan'da da Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

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Kan donduran olay, İstanbul Fatih'te 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti.

YARIM SAAT ÖNCE BİR KADINI DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Semih Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Fatihte kan donduran vahşet Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti

Fatihte kan donduran vahşet Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti

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#Fatih#Kadın Cinayeti#Vahşet

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