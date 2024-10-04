Fatih'te kan donduran vahşet! Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti

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Kan donduran olay, İstanbul Fatih'te 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti.
YARIM SAAT ÖNCE BİR KADINI DAHA ÖLDÜRMÜŞ
Semih Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.