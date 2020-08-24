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Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Fatih'te kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada

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Fatih'te kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada
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Fatih'te önünden geçtiği kafede oturan kişinin çantasını alarak hızla uzaklaşmak isteyen şüpheli, kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Hırsızlık girişimi, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan ancak, yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir kişi, kafede oturan bir müşterinin çantasını alarak hızla uzaklaşmak istedi. Müşteri çantasının yerinde olmadığını görünce kaçmak isteyen şüphelinin peşine düşerken bağırdı. Çevredekiler tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin hırsızlık girişimi, iş yerinin güvenlik kamerası ile de kaydedildi. Yakalanınca vatandaşlar tarafından dayak yiyen şüpheli, ardından serbest bırakıldı.

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