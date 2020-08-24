Fatih'te kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada

Hırsızlık girişimi, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan ancak, yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir kişi, kafede oturan bir müşterinin çantasını alarak hızla uzaklaşmak istedi. Müşteri çantasının yerinde olmadığını görünce kaçmak isteyen şüphelinin peşine düşerken bağırdı. Çevredekiler tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin hırsızlık girişimi, iş yerinin güvenlik kamerası ile de kaydedildi. Yakalanınca vatandaşlar tarafından dayak yiyen şüpheli, ardından serbest bırakıldı.