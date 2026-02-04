Fatihâ€™te kadÄ±nÄ± kolundan tutup zorla aracÄ±na bindirdi; mahalleli tepki gÃ¶sterdi

×
Gündem Haberleri

Fatihâ€™te kadÄ±nÄ± kolundan tutup zorla aracÄ±na bindirdi; mahalleli tepki gösterdi

Fatihâ€™te sokak ortasÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÄ±z arkadaÅŸÄ±na hakaret eden kiÅŸi kadÄ±nÄ± zorla araca bindirdi. 'Binsene ne aÄŸlÄ±yorsun' diyerek baÄŸÄ±ran kiÅŸiye kÄ±z arkadaÅŸÄ± ise 'BÄ±rak' diyerek direnmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ fark eden mahalleli evlerinin pencere ve balkonlarÄ±ndan 'Ne yapÄ±yorsun sen' 'BaÄŸÄ±rma kÄ±za' diyerek tepki gÃ¶sterdi. TartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã§ift araca binerek sokaktan uzaklaÅŸtÄ±. YaÅŸananlar ise cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

Olay, 26 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda AkÅŸemsettin Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, bir adam kÄ±z arkadaÅŸÄ±na kÃ¼fÃ¼r etmeye baÅŸladÄ±.

KÄ±sa sÃ¼re sonra sokakta tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±; ardÄ±ndan da kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± zorla aracÄ±na bindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Adam kÃ¼fÃ¼r ederek aracÄ±ndan inen kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±na gitti ardÄ±ndan da 'Binsene ne aÄŸlÄ±yorsun' diyerek baÄŸÄ±rdÄ±. KadÄ±n ise 'BÄ±rak' diyerek direnmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

'SUS GEÃ‡ ÅžU ARABAYA'Â

TarÄ±tÅŸma sÄ±rasÄ±nda adam 'Sus geÃ§ ÅŸu arabaya' diyerek kadÄ±nÄ± zorla aracÄ±na bindirdi. O sÄ±rada sokakta bulunan bir vatandaÅŸ, 'BaÄŸÄ±rma kÄ±za' diyerek Ã§Ä±kÄ±ÅŸtÄ±. Adam ise tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±na 'Ä°nsanlar birÅŸey zannediyor' diyerek baÄŸÄ±rmaya devam etti.

MAHALLELÄ°DEN TEPKÄ°; SUS OÄžLUM, BAÄžIRMA KIZA

Balkon ve pencerelere Ã§Ä±kan mahalle sakinleri ise Ã§ifte 'Ne yapÄ±yorsun sen', 'BaÄŸÄ±rma kÄ±za', 'Sus oÄŸlum' diyerek tepki gÃ¶sterdi; adam ise tepki gÃ¶steren mahalleliye 'Abi araca binmiyor' diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi. TartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan araca binen Ã§ift sokaktan ayrÄ±ldÄ±. TaraflarÄ±n birbirlerinden ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

