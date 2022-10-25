Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te kadın cinayeti: Sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Levent Cin#Emine Cin#Cinayet
Fatihte kadın cinayeti: Sokak ortasında silahla vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 14:21

İstanbul Fatih'te 34 yaşındaki Emine Cin sokak ortasında eşi Levent Cin tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Fatih Sümbülefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Emine Cin, sokakta yürüdüğü sırada eşi Levent Cin tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Levent Cin bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, kadının yardımına koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emine Cin'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Emine Cin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüpheli Levent Cin karakola giderek teslim oldu. Öte yandan saldırgan Levent Cin'in, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Fatihte kadın cinayeti: Sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

Esnaf Niyazi Baltacı, "Ben silah sesi duymadım. Çıktığımda sirenleri gördüm. Gelen gidene ne olduğunu sordum. Bir olayın olduğunu fakat detayları bilmediklerini söylediler. Sonra başka birisine daha sordum. Bana söylenilen karı koca arasında olayın olduğu ve 5 el sıktığı söylendi" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Cin#Emine Cin#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak