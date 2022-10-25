Fatih'te kadın cinayeti: Sokak ortasında silahla vurarak öldürdü

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Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Fatih Sümbülefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Emine Cin, sokakta yürüdüğü sırada eşi Levent Cin tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Levent Cin bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, kadının yardımına koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emine Cin'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Emine Cin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüpheli Levent Cin karakola giderek teslim oldu. Öte yandan saldırgan Levent Cin'in, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Esnaf Niyazi Baltacı, "Ben silah sesi duymadım. Çıktığımda sirenleri gördüm. Gelen gidene ne olduğunu sordum. Bir olayın olduğunu fakat detayları bilmediklerini söylediler. Sonra başka birisine daha sordum. Bana söylenilen karı koca arasında olayın olduğu ve 5 el sıktığı söylendi" dedi.