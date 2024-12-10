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Fatih’te İspanyol turist sevgilisini rehin aldı

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#Fatih#İspanyol Turist#Rehin
Fatih’te İspanyol turist sevgilisini rehin aldı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 07:00

İSTANBUL Fatih’te Küçük Ayasofya Mahallesi’ndeki bir restoranda 8 Aralık’ta İspanyol turist S.B.Ş. (23) ile sevgilisi E.G.F. (33) arasında tartışma çıktı. S.B.Ş., elindeki bıçağı sevgilisi E.G.F.’nin boğazına dayayarak rehin aldı ve çevredekileri de tehdit etti.

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Restoran çalışanları durumu polise bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel harekât polislerinin desteğiyle müdahalede bulundu. Polisin ikna çalışmalarının ardından teslim olan S.B.Ş. ifadesinde “Psikolojik rahatsızlıklarım var. Olaydan önce ilaçlarımı almadım, halüsinasyon görüyordum” dedi.
Rehin alınan E.G.F. ise şikayetçi olmadı. Tartışmanın, sevgilisinin hamile kalması yüzünden çıktığı belirlendi. S.B.Ş. “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Tehdit” suçlarından adliyeye sevk edildi. 

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#Fatih#İspanyol Turist#Rehin

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