Fatih’te İspanyol turist sevgilisini rehin aldı

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Restoran çalışanları durumu polise bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel harekât polislerinin desteğiyle müdahalede bulundu. Polisin ikna çalışmalarının ardından teslim olan S.B.Ş. ifadesinde “Psikolojik rahatsızlıklarım var. Olaydan önce ilaçlarımı almadım, halüsinasyon görüyordum” dedi.

Rehin alınan E.G.F. ise şikayetçi olmadı. Tartışmanın, sevgilisinin hamile kalması yüzünden çıktığı belirlendi. S.B.Ş. “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Tehdit” suçlarından adliyeye sevk edildi.