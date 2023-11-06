Fatih'te iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

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Olay, sabah saatlerinde, Fatih Laleli Fethibey Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, şüpheli bir kişi aralarında husumet olduğu öğrenilen kişinin çalıştığı iş yerini silahla bastı. Art arda tetiğe basan şüpheli, husumetlisini ve iş yerindeki başka bir çalışanı bacaklarından yaralayarak kaçtı.

O esnada devriye halindeki polisler silah sesleri üzerine şüpheliyi fark ederek kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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"AÇIL POLİS DİYE BAĞIRDI"

Cadde üzerinde esnaflık yapan Azize Murat, "Ben burada oturuyordum. Ses duyunca bir şey patladı sandım. Adamın elinde silahı gördüm. Bizim elemana 'Açıl polis' diye bağırdı. Aradan kaçıp gitti. Çok korktum. İçeriye kaçacaktım adam polis diye bağırınca korkudan yerimden hareket edemedim" dedi.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin iş yerinden çıktıktan sonra koşarak kaçtığı görülüyor.