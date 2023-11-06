×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 13:36

Fatih'te husumetli olduğu kişinin çalıştığı iş yerinde kurşun yağdıran şüpheli kaçtı. Saldırıda iki kişi yaralanırken şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelinin kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde, Fatih Laleli Fethibey Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, şüpheli bir kişi aralarında husumet olduğu öğrenilen kişinin çalıştığı iş yerini silahla bastı. Art arda tetiğe basan şüpheli, husumetlisini ve iş yerindeki başka bir çalışanı bacaklarından yaralayarak kaçtı.

Fatihte iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

O esnada devriye halindeki polisler silah sesleri üzerine şüpheliyi fark ederek kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Fatihte iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

"AÇIL POLİS DİYE BAĞIRDI"

Cadde üzerinde esnaflık yapan Azize Murat, "Ben burada oturuyordum. Ses duyunca bir şey patladı sandım. Adamın elinde silahı gördüm. Bizim elemana 'Açıl polis' diye bağırdı. Aradan kaçıp gitti. Çok korktum. İçeriye kaçacaktım adam polis diye bağırınca korkudan yerimden hareket edemedim" dedi.

Fatihte iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

 ŞÜPHELİ KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin iş yerinden çıktıktan sonra koşarak kaçtığı görülüyor. 

Fatihte iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Fatih#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!