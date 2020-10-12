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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Fatih’te iş yeri yangını

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Fatih’te iş yeri yangını
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Fatih’te bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, gece 00.00 sıralarında Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenden dolayı iş yerinin dördüncü katında yanma oluştu. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Fatih’te iş yeri yangını
Olay anı cep telefonu kamerasında

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde iş merkezinin dördüncü katının alevler içinde yandığı görülüyor. İlk müdahaleyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerçekleştirerek yangını söndürüyor.

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