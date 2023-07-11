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Fatih'te inşaat bekçisine darpta akılalmaz neden

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#Fatih#İstanbul#Darp
Fatihte inşaat bekçisine darpta akılalmaz neden
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 16:32

İstanbul'un Fatih ilçesinde otomobiliyle hızla sokağa giren iki kişi kaza yaptı. Kaza yapanlar gençlerin yanına giderek "geçmiş olsun" diyen 60 yaşındaki inşaat bekçisi feci şekilde darp edildi. Çenesi kırılan Latif Eril rapor alırken eşi Zeynep Eril olayın detaylarını anlattı.

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Olay, gece saat 01.00 sıralarında Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille hızla sokağa giren iki genç, park halindeki bir minibüse çarptı. Kazanın meydana geldiği yol üstündeki inşaatın bekçisi Latif Eril (60), kaza yapan gençlerin yanına giderek "geçmiş olsun" dedi. Bekçi olduğunu söyleyen Eril'e gençler tekme tokat saldırdı. Yere düşen Eril'e oğlunun yanında dayak devam etti. Saldırganlar daha sonra hasarlı araçlarını bırakarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Latif Eril, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan otomobil ise çekici ile kaldırıldı.

"EŞİM KAN İÇİNDE YERDE YATIYORDU"

Latif Eril'in eşi Zeynep Eril, "Oğlum gece beni çağırdı. Ben gittiğimde, eşim kan içinde yerde yatıyordu. Dişleri dökülmüştü, kafası, gözü hiç sağlam bir yeri kalmamıştı. Gören tanıyamaz yani o haldeydi. Ambulansla hastaneye götürdük. Karakola gittik, ifade verdik. Onları asla bırakmayacağım, sonuna kadar şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

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Kendisine, olaya karışan şüpheliler tarafından silah çekildiğini iddia eden mahalle sakini Recep Kenan Ceylan ise, "Ben de o sırada fırındaydım. Otomobil minibüse vurup durmuş. Ben de, kulübede duran arkadaşım öldü sanarak koştum geldim. İki tane genç indi, onlara 'geçmiş olsun ne oldu' diye sordum bana küfürlü konuştu. Ondan sonra arkadaşıma tekme tokat girişmiş minibüsün arkasında onu göremedim. Bana silah çekti. Bende polisleri çağırdım. Sonra arkadaşımı hastaneye götürdük" dedi.

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#Fatih#İstanbul#Darp

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