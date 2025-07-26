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Fatih'te İETT otobüsü çelik bariyerlerde asılı kaldı

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#Fatih#İETT Otobüsü#Trafik Kazası
Fatihte İETT otobüsü çelik bariyerlerde asılı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 11:54

Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü, önündeki araca vurup çelik bariyerlere çıkarak asılı kaldı.

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Topkapı Mahallesi 10'uncu Yıl Caddesi'nde ilerleyen, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine önündeki araca çarptı.

Fatihte İETT otobüsü çelik bariyerlerde asılı kaldı

BARİYERDE ASILI KALDI

Yolun ortasındaki çelik bariyerlere de vuran otobüs, bariyerlerin üzerinde çıkarak asılı kalırken, otobüsün çarpmasıyla savrulan otomobil ise bariyerlere vurarak durabildi.

Kazanın yaşandığı caddede trafik yoğunluğu oluştu, polis ekipleri çevrede güvenlik önlem aldı.

Fatihte İETT otobüsü çelik bariyerlerde asılı kaldı

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Ekiplerce, İETT otobüsü ve otomobili kaldırma çalışması başlattı.

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#Fatih#İETT Otobüsü#Trafik Kazası

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