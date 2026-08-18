Fatih'te hafif ticari araçta yangın; Avrasya Tüneli istikameti trafiğe kapatıldı

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Fatih'te Sahil Yolu'nda seyir halindeki kapalı kasa minibüsün motor kısmından çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle Avrasya Tüneli istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.
Yangın, saat 09.00 sıralarında Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli istikametinde, seyir halindeki 34 HYG 519 plakalı minibüsün motor kısmında çıktı. Tünel girişine yaklaşık 200 metre mesafede alevleri fark eden minibüsün şoförü aracı durdurarak aşağı indi.
Alevler kısa sürede minibüsün ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Avrasya Tüneli istikametindeki araçlar yan yola yönlendirildi.
Yolun kapanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.