×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te hafif ticari araçta yangın; Avrasya Tüneli istikameti trafiğe kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Trafik#Fatih Yangın#Kennedy Caddesi
Fatihte hafif ticari araçta yangın; Avrasya Tüneli istikameti trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 10:04

İstanbul, Fatih, Kennedy Caddesi'nde hafif ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken Avrasya Tüneli istikametinde yol kapatıldı. Minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fatih'te Sahil Yolu'nda seyir halindeki kapalı kasa minibüsün motor kısmından çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle Avrasya Tüneli istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

Fatihte hafif ticari araçta yangın; Avrasya Tüneli istikameti trafiğe kapatıldı

Yangın, saat 09.00 sıralarında Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli istikametinde, seyir halindeki 34 HYG 519 plakalı minibüsün motor kısmında çıktı. Tünel girişine yaklaşık 200 metre mesafede alevleri fark eden minibüsün şoförü aracı durdurarak aşağı indi.

Fatihte hafif ticari araçta yangın; Avrasya Tüneli istikameti trafiğe kapatıldı

Haberin Devamı

Alevler kısa sürede minibüsün ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Avrasya Tüneli istikametindeki araçlar yan yola yönlendirildi.

Fatihte hafif ticari araçta yangın; Avrasya Tüneli istikameti trafiğe kapatıldı

Yolun kapanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 

Gözden KaçmasınMilasta tur otobüsü, TIRa arkadan çarptı: 2 can kaybı, 8 yaralıMilas'ta tur otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 2 can kaybı, 8 yaralıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Trafik#Fatih Yangın#Kennedy Caddesi

BAKMADAN GEÇME!