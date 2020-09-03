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Alper KORKMAZ /İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Fatih'te gençlerin surlardaki tehlikeli oyunu kamerada

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Fatih'te gençlerin surlardaki tehlikeli oyunu kamerada
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Fatih Topkapı'da, tarihi surların üzerinde dolaşarak tehlikeli hareketler yapan gençler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Topkapı'da bulunan tarihi surlarda yenileme çalışmaları sürerken, halka açık alanda surların üzerine çıkan 4 genç, surlarda atlayarak gezmeye başladı. Gençlerin surların tepesindeki tehlikeli eğlencesini vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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