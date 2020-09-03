Alper KORKMAZ /İSTANBUL,(DHA)
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Fatih'te gençlerin surlardaki tehlikeli oyunu kamerada
Fatih Topkapı'da, tarihi surların üzerinde dolaşarak tehlikeli hareketler yapan gençler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Topkapı'da bulunan tarihi surlarda yenileme çalışmaları sürerken, halka açık alanda surların üzerine çıkan 4 genç, surlarda atlayarak gezmeye başladı. Gençlerin surların tepesindeki tehlikeli eğlencesini vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.
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