Fatih'te Fransa'ya tepki

Fatih İskendetpaşa Mahallesi, Ahmediye Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanan İstanbul'daki Suriyeliler'den oluşan kalabalık grup, bir süre Fransa aleyhine slogan attı. Gruptan bazı kişiler ardından buradaki otel ve restoranların girişinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indirdi. Grubu kontrol altına almak ve dağıtmak için polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale ederek öfkeli kalabalığı dağıttı. Çevik Kuvvet ekiplerinin mahalledeki önlemleri sürüyor.