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Fatih'te evlat kabusu: Mahalleli kapıyı tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Ayvansaray Mahallesi#Rehine Krizi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 16:15

Fatih'te meydana gelen olay mahalleliyi ayağa kaldırdı. Gözü dönmüş evlat, kendisine para vermeyen annesini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan anne sağlık ekiplerince muayene edilirken pencereden atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, 6 Haziran Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus isimli kişi annesinden para istedi.

Fatihte evlat kabusu: Mahalleli kapıyı tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı

İstediği parayı alamayan kişi, annesini bıçakla rehin aldı. Komşuların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonuç vermedi.

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Fatihte evlat kabusu: Mahalleli kapıyı tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı

MAHALLELİ KAPIYI TEKMELEYİP AÇMAYA ÇALIŞTI

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Bu sırada bazı mahalleliler daire kapısını tekmeleyerek açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmak için çalışma yaptığı sırada şüpheli, annesini serbest bıraktı. Ardından dairenin arka kısmındaki odanın penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fatihte evlat kabusu: Mahalleli kapıyı tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı

Sağlık ekipleri, olayın ardından kadına olay yerinde müdahalede bulundu. Şüpheli ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Öte yandan şüphelinin pencereye çıkarak bağırdığı anlar ile çevredekilerin daire kapısını açmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Fatihte evlat kabusu: Mahalleli kapıyı tekmeleyerek içeri girmeye çalıştı

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#Fatih#Ayvansaray Mahallesi#Rehine Krizi

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