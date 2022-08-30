Fatih'te ev sahibi kiracılarını darbetti iddiası! 'Hayatı zindan ettiler'

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Gülhayat Ç., 2021 yılı Nisan ayında taşındığı Fatih Zeyrek Mahallesi'ndeki evini, haziran ayında satın alan Ramazan Ergenlioğlu'nun evi tahliye etmesi için zorladığını, kendisine ve 17 yaşındaki oğluna saldırdığını ileri sürdü. Gülhayat Ç., Ergenlioğlu'nun yaklaşık 2 ay önce dairenin elektrik ve suyunu kestirdiğini, önceki gün de eve gelerek kendisine ve oğlu Mert Y.'ye saldırdığı iddia etti. Gülhayat Ç., ev sahibinin oğlu Mert Y.'nin boğazını sıkıp, kafasını duvara vurduğunu, bağırarak yardım istemesi üzerine kaçtığını öne sürdü. Gülhayat Ç. oğlunu hastaneye götürerek darp raporu aldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.
"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORUM"
Gülhayat Ç., dairenin satıldığını öğrendikten sonra ev aradığını belirterek "Ev ararken işten bile çıkarıldım. Saatlerine yetişemiyorduk. Çok zor durumdayım. Her gün eve gelip tehdit ve hakaret ediyordu. Yaklaşık 2 aydır elektrik ve suyumuz yok. Komşularda telefonumu şarj edip, çamaşırlarımızı yıkıyoruz.
"HER ŞEYİ YAPABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Yaşadıklarından sonra ev sahibinin her şeyi yapabileceğini düşündüğünü dile getiren Gülhayat Ç., "İnsanlar çok gaddar olmuşlar. Yardım etmek yerine daha da zor duruma sokuyorlar. Bu adamın cezasını çekmesini istiyorum. Geri dönüşüm kağıdından yapılan kapılar vardı, durmadan kırılıyordu zaten.
"ASIL MAĞDUR BİZİZ"
Ev sahibi Ramazan Ergenlioğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Uluslararası turizm yatırım danışmanlık şirketi sahibi olduğunu, İstanbul'da yaklaşık 60-70 konutları olduğunu ifade eden Ergenlioğlu "Binayı alalı 3.5 buçuk ay oldu. Tadilat işlemimize başladık ama, hanımefendinin suçlamalarından dolayı yapamadık. Elektrik ve su kaçak kullanılıyor, ihbarlarda bulunuldu. Şu an zaten yasal olarak bir süreç devam ediyor. En son camı kırmışlar, orada yaşanacak bir durum yok. Bize ağır ithamlarda, suçlamalarda bulunuluyor. Ben İzmir'deyken büyük suçlamalarla karşılaştım. Kendisi iftira edip, evden ayrılmak için 500 bin lira gibi yüksek bir meblağda talepte bulundu" dedi.
Ergenlioğlu asıl mağduriyeti kendilerinin yaşadığını belirterek, şunları söyledi "Personelim 3 aydır orada çalışamıyor. Kadın onlara bağırıp, haneye tecavüzden sürekli şikayet edeceğini söylüyor. İş yaptıramıyoruz. Herhangi bir kira kontratı yok. Aldığımızda da yoktu. Hiçbir elektrik ve su faturası yok. Her şeyi kaçak kullanıyor. Tahliye kararını bekliyorum. Kendisine ev bulması konusuna da yardımcı olmaya çalıştık. Talepleri çok fazla. Sürekli iftiraya dayalı suçlamalarda bulunuyor. Biz de şu an savcılıktan çıkacak kararı bekliyoruz. En sonunda kendisi bana saldırdı, çocuğu camları kırıp üzerime yürüdü. Hanımefendi bağırdıktan sonra aşağı indim. Personelimiz bıçak çektiğini söyledikten sonra, o binada hiçbir şey yapamıyoruz, gidemiyoruz da.