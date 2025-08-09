×
Fatih'te esnaf kavgasında ortalık karıştı! Çekpasla saldırdı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 09:48

İstanbul Fatih’te esnaf arasında küfürleşme sonucu çıkan kavgada ortalık karıştı. Çekpas, tekme ve yumrukların atıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaşananlar kameraya yansırken, polis tarafları gözaltına aldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre esnaf olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Küfürleşmenin yaşanması üzerine taraflar birbirine girdi.

Taraflardan biri çekpasla ile diğer tarafa saldırırken, ortamın gerilmesi sonucu kavga büyüdü. Karşı taraftaki grup bir anda diğer tarafla tekme ve yumruklarla saldırınca ortalık karıştı. Çevredekilerin panik yaşadığı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. 

#Fatih#Esnaf#Kavga

