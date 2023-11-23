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Fatih’te dronlu trafik denetimi

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Balat#Denetim
Fatih’te dronlu trafik denetimi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Fatih Balat’ta trafik polisi ekipleri dron destekli kırmızı ışık denetimi yaptı.

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Ayvansaray Caddesi’nde trafik ışıklarındaki denetimde sivil trafik polisi ekipleri dronla kırmızı ışık ihlali  yaptığı tespit edilen otomobilleri denetim noktasında durdurdu. İhlal yapan araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ehliyetine daha önce el konulmuş bir sürücüye ise, 16 bin 380 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye 951 lira, 1 kişiye kasksız motosiklet kullanmaktan 436 lira, 1 kişiye trafik uyarı levhalarına uymamaktan 436 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 5 sürücüye toplam 19 bin 154 lira para cezası verildi.

 

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#Fatih#Balat#Denetim

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