Fatih'te dövizcideki silahlı saldırı: 12 kişi gözaltına alındı

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Sofçular Han içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, büronun sahibiyle müşteri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerinde dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

4 KİŞİ PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırı sonrası 4 şüpheli pencereden atlayarak kaçtığı görüldü.

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Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile birlikte iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şüphelileri yakaladı. Ekipler, çalışmaların devamında 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, sahte dolar ele geçirildi.