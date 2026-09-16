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Fatih'te dövizcideki silahlı saldırı: 12 kişi gözaltına alındı

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#Fatih Döviz Bürosu#Silahlı Saldırı#Alacak Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 12:16

Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı döviz bürosundaki silahlı kavgaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. Saldırının ardından dövizcideki 4 şüphelinin pencereden atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Sofçular Han içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, büronun sahibiyle müşteri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerinde dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

4 KİŞİ PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırı sonrası 4 şüpheli pencereden atlayarak kaçtığı görüldü.

Fatihte dövizcideki silahlı saldırı: 12 kişi gözaltına alındı

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile birlikte iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şüphelileri yakaladı. Ekipler, çalışmaların devamında 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, sahte dolar ele geçirildi.

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#Fatih Döviz Bürosu#Silahlı Saldırı#Alacak Kavgası

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