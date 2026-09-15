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Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

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#Fatih#Döviz Bürosu#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 14:19

 Fatih’te bulunan bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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Olay, Fatih Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda meydana geldi. Büroda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

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#Fatih#Döviz Bürosu#Silahlı Saldırı

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