Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Fatih’te bulunan bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
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Olay, Fatih Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda meydana geldi. Büroda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.