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Fatih’te döverek öldürdükleri adamı sokağa attılar!

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#Fatih#İstanbul#Polis
Fatih’te döverek öldürdükleri adamı sokağa attılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 10:25

İstanbul Fatih’te 3 şüpheli korkutmak amacıyla dövdükleri Tayyar Kaya’yı Karagümrük Stadının yanına bırakıp kaçtı. Öldüresiye dövülen Tayyar Kaya, bırakıldığı yerde hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, katil zanlısı 3 kişiyi yakaladı.

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Olay önceki gece 01.30’da Fatih Dervişali Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tayyar Kaya husumetli olduğu kişiler tarafından arabaya bindirilerek bir yere götürüldü. Katil zanlıları, Tayyar Kaya’yı öldüresiye dövdükten sonra Karagümrük Stadyumunun yanında bulunan bir sokağa bırakıp kaçtı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜKTEN SONRA BIRAKIP KAÇTILAR

Tayyar Kaya’nın arabadan indirildiğini gören bir kadın, olayı sokakta bulunan manav Selahattin Sozak’a haber verdi. Sozak’da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, yaptıkları titiz çalışmanın ardından 3 cinayet zanlısı Fatih’teki bir adreste yakalandı.

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“BİZ YOLDA BULUP BURAYA İNDİRDİK”

Yaşananları anlatan manav Selahattin Sozak, “1 ile 1.30 arası bir kadın geldi yukarıdan adamı aşağı indiriyorlar dedi. Bu arada amca 112’yi arar mısın diye bağırdı? Bende 112’yi ararken bende yanlarına gittim. Gittiğimde yaralanın kim olduğunu sordum. O da dedi ki biz yolda bulup buraya indirdik. Hastaneyi arayın 112 gelsin, alsın dedi. Adam o arada kaçmış. Adam buraya bırakıldığında nefes veriyordu, ölmemişti. Olayın hepsi bir dakikada gelişti. Gece 1.30’da 112’yi aramışım. Bende dükkânı kapatıyordum o esnada oldu” dedi.

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#Fatih#İstanbul#Polis

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