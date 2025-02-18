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Fatih’te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

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#Fatih#Polis#Darp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 13:13

İstanbul Fatih’te İlyas Belaiz kuzeni W.A ile İstanbul’a geldi. Kalacak yer ayarlaması için M.D. ve S.S. ile görüşen ikili buldukları evde uyuşturucu kullandı. W.B, M.D. ve S.S. İlyas Belaziz’i darbedip camdan attı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz yaşamını yitirdi.

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Olay, 15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray’da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul’a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.’yi Aksaray’da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı.

Fatih’te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar
Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fatih’te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S’yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi(DHA)

Fatih’te dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar

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#Fatih#Polis#Darp

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