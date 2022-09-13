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Fatih'te devrilen iş makinesi alt geçide düştü

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#İstanbul#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 13:40

FATİH'te çalışma yaparken rayların üzerinde devrilen iş makinesi, rayların çökmesiyle alt geçide düştü. Şans eseri o sırada alt geçitten araç ya da yaya geçmemesi olası faciayı önledi.

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Olay, sabah 09.00 sıralarında Fatih Yenikapı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde çalışma yapan iş makinesi rayların üstüne devrildi. Rayların bulunduğu zeminin çökmesiyle birlikte iş makinesi alt geçide düştü. Şans eseri o sırada alt geçitten araç ya da yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti. İş makinesi operatörü ise olaydan yara almadan kurtuldu. Daha sonra iş makinesi vinç yardımıyla düştüğü yerden çekildi.

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#İstanbul#Trafik#Kaza

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