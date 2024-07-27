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Fatih'te dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti

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#Fatih#Tramvay#Beyazıt
Fatihte dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 00:21

Fatih'te dengesini kaybederek raylara düşen bir kişi, durağa yaklaşan tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ve erkek olduğu öğrenilen vatandaş hayatını kaybetti.

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Olay, saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı Beyazıt durağında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir erkek tramvayın durağa yaklaştığı sırada dengesini kaybederek raylara düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvay ve rayların arasına sıkışan vatandaşı kaldırım taşlarını sökerek sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay nedeniyle hatta seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken seferlerde normale döndü.

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#Fatih#Tramvay#Beyazıt

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