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Fatih’te dehşet: Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı

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#İstanbul#Fatih#Cinayet
Fatih’te dehşet: Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 09:45

Fatih’te çıkan kavgada Kenan Temiz, kalbinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kenan Temiz olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

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Olay, geçtiğimiz cuma saat 01.30 sıralarında Fatih Sümbül Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Temiz ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan şahıs, Kenan Temiz’in kalbine bıçak sapladı. Kenan Temiz yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan Temiz olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin ise kısa sürede gözaltına aldığı öğrenildi.

"BIÇAKLANDIĞI YERE YIĞILMIŞ"

Mahallede bakkalı olan Hüseyin Akyüz, “Gece saat 01.00 - 02.00 arasında bir bıçaklanma olayı olmuş. Bıçaklanan arkadaş duyduğumuza göre vefat etmiş. Bıçaklayanı tanımıyorum. Bıçaklayan buranın çocuğu mu başka bir semtin çocuğu mu bilmiyorum. Böyle bir olay oldu. İnsanların söyledikleri kadar biliyorum. Ben görmedim. Bilgim yok ama burada olanı biliyorum, ölen bu mahallenin çocuğu öldüreni tanımıyorum. Duyduğum kadarıyla 100 metre ilerden vefat ettiği yere bıçaklandığı yere tartışarak gelmişler, ellerinde bıçaklar varmış. Bu kadarını duydum. En sonunda kalbinden bıçaklamış. Sonra da bıçaklandığı yere yığılmış 15 dakika sonra ambulans gelmiş. Yaralıyı alıp götürmüşler. Bildiğim sadece bu. Kalbine kalbine bıçağı vefat eden çocuk kendisi çıkarmış. Çıkarır çıkarmaz da çok fazla kan akmış. Hemen yere yığılmış” dedi.

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#İstanbul#Fatih#Cinayet

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