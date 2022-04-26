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Fatih'te dehşet! Eşini öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu

#İstanbul#Cinayet#Fatih
Fatihte dehşet Eşini öldürüp intihar etti diye ihbarda bulundu

FATİH'te intihar ettiği ihbarı yapılan 21 yaşındaki Fatma Narman'ın, ihbarı yapan eşi tarafından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis şüpheli eş Yalçın N.(33) ile kardeşi Bahattin N.'yi (29) gözaltına aldı. İfade vermeyerek "Susma" haklarını kullanan şüphelilerden koca, Yalçın N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fatih, Balat, Zeyrek Mahallesi, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'nde 24 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir kişi eşinin intihar ettiğini söyledi. Polis ekipleri 2 çocuk annesi 21 yaşındaki Fatma Narman'ın tabancayla vurularak öldüğünü tespit etti.

Polise ihbarda bulunan Fatma Narman'ın eşi Yalçın N. eşinin eve geldiğinde intihar ettiğini nedenini bilmediğini söyledi. Yalçın N.'nin polise "Eşimle 4 yıldır evliyiz, 2 çocuğumuz var. Eve geldiğimde yatak odasının girişinde onu yerde yatarken buldum. O an panikle yanında duran bana ait silahı alarak yatak odasındaki şifonyerin içine koydum." dediği öğrenildi.

CESETTE İKİ KURŞUN YARASI TESPİT EDİLİNCE KOCA GÖZALTINA ALINDI

Ancak olay yerine yapılan incelemede Fatma Narman'ın göğsünde ve kalçasında iki kurşun yarası tespit edildi. Bunun üzerine eş Yalçın N. ile o sırada kapıda bekleyen kardeşi Bahattin N. gözaltına alındı. Bahattin N.'nin üzerinde yapılan aramada dolu bir şarjör, otomobilinde ise ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin poliste ifade vermeyerek "Susma" haklarını kullandıkları öğrenildi. Yetkililer Fatma Narman ile eşi Yalçın N.'nin maddi sıkıntı içinde oldukları için sık sık kavga ettiklerinin öğrenildiğini söylediler.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yalçın N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşi Bahattin N. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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#İstanbul#Cinayet#Fatih

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