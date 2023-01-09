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Fatih'te dehşet anları! Taksici cinayeti kamerada

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#İSTANBUL#Taksi#Fatih
Fatihte dehşet anları Taksici cinayeti kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 10:28

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Çapa'da takside kendi aralarında kavga eden 3 yolcu, daha sonra taksiciye saldırdı. Yolcuların darbettiği 52 yaşındaki taksici Aydın Altun, hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alınırken, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, pazar gecesi saat 03.00 sıralarında Fatih Çapa'da meydana geldi. İddialara göre, alkollü olan M.A. , F.G. ve E.N.G. isimli 3 şüpheli Taksim'de Aydın Altun'un (52) kullandığı taksiyi çevirip araca bindi. Araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Fatih Çapa'da indirmek isteyen Altun'a küfreden şüpheliler daha sonra Altun'la kavga etmeye başladı.

Araç dışında da devam eden kavganın ardından olay yerine polis çağrıldı. Polis, tarafları doktor raporlarının alınması için hastaneye götürdü. Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Aydın Altun, aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatihte dehşet anları Taksici cinayeti kamerada

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Gözaltına alınan M.A., F.G. ve E.N.G. isimli şüpheliler, "Kasten Öldürme" suçundan işlem yapılmak üzere bugün adli makamlara sevk edilecek. Aydın Altun için de bugün cenaze töreni düzenlenecek.

Öte yandan taksici Aydın Altun'un hayatını kaybettiği kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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#İSTANBUL#Taksi#Fatih

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