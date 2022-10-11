Fatih'te dehşet anları kamerada! Sürücüye döner bıçağıyla saldırdı

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Olay, 9 Ekim Pazar günü Yedikule’de saat 16.50’de meydana geldi. İddialara göre, motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu F.O., çöp konteynerinden kağıt topluyordu. Hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt, bir kağıt toplayıcısından yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istedi. Kağıt toplayıcısı, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Tartışma kısa sürede alevlenince kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki sürücüye saldırdı. Kağıt toplayıcısı döner bıçağını defalarca sallarken, sürücü ise kendini araç içerisinde korunmaya çalıştı. Şehmuz Aykurt, aracından inmek için uğraşırken saldırganın salladığı döner bıçağı bileğini kesti.

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ESNAF, SALDIRGANI YAKALAYARAK DÖVDÜ

Kavgayı gören mahalle esnafı hemen dışarı çıkarak Şehmuz Aykurt’un sahibi olduğu pide salonuna haber verdi. Esnaf, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan sürücü, kendi aracıyla hastaneye götürüldü. 2 gün hastanede tedavi altında kalan sürücünün taburcu edildiği öğrenildi.

SALDIRGAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, esnaf tarafından tutulan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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“ÖLDÜRÜRCESİNE VURDU”

Yaşananları anlatan mahalle esnafı Volkan Aksoy, “Burada yol verme kavgası oldu. Bir esnaf arkadaşımız, kağıt toplayıcısından yol istedi. Yol vermeyince sözlü bir tartışma oldu. Esnaf arkadaş bir hamle yapmadı. Kağıt toplayıcısı da sinirlendi, camına vurdu. Bizim arkadaş arabadan inmeye kalkışınca koluna satırı vurdu, arkadaşın kolundaki damarlar koptu. Elindeki döner bıçağıydı, büyük bir bıçaktı. Öyle bir vurdu ki öldürürcesine. Beş defa vurdu cama geldi. Son vurduğunda arkadaşımızın koluna geldi. Arkadaşımız yere düştü. Arkadaşımızın yere düşmesi ile birlikte ben de bütün esnaf arkadaşları çağırdım. Herkes müdahalede bulundu. Polis ekipleri geldi, alıp götürdüler” dedi.

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“HAVLULARIMDAN BİR TANESİNİ KOLUNA SARDIM”

Olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Aksoy, “Adamı göndermedik. Bıraktığı yerden satırı bez ile aldım. Polis ekiplerine teslim ettim. Halkımız da kaçırmadı. Ekip gelene kadar tuttular. Ben hemen saç havlularımdan bir tanesini koluna sardım. Ondan sonra arkadaşlarımız kendi arabaları ile götürdüler, ambulansı beklemediler. Çünkü kolları çok kötüydü. Arkadaşımız hastanede iki gün yoğun bakımdaydı. Kollarının damarları çok zarar görmüş. Eve getirmişler, parmaklarını oynatamaz haldeymiş. Kötü bir durumda. Eline döner bıçağı alan herkes birbirine saldırıyor” şeklinde konuştu.