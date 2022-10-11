Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te dehşet anları kamerada! Sürücüye döner bıçağıyla saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Döner Bıçaklı Saldırı#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 17:39

Fatih’te hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kağıt toplayıcıdan yol isteyince tartışma çıktı. Kağıt toplayıcısı, aracın içinde oturan sürücü Şehmuz Aykurt'u döner bıçağıyla saldırarak yaraladı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananları anlatan mahalle esnafı Volkan Aksoy, "Elindeki döner bıçağıydı, büyük bir bıçaktı. Öyle bir vurdu ki öldürürcesine. Beş defa vurdu cama geldi. Son vurduğunda arkadaşımızın koluna geldi. Arkadaşımız yere düştü" dedi.

Haberin Devamı

Olay, 9 Ekim Pazar günü Yedikule’de saat 16.50’de meydana geldi. İddialara göre, motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu F.O., çöp konteynerinden kağıt topluyordu. Hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt, bir kağıt toplayıcısından yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istedi. Kağıt toplayıcısı, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Tartışma kısa sürede alevlenince kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki sürücüye saldırdı. Kağıt toplayıcısı döner bıçağını defalarca sallarken, sürücü ise kendini araç içerisinde korunmaya çalıştı. Şehmuz Aykurt, aracından inmek için uğraşırken saldırganın salladığı döner bıçağı bileğini kesti.

Haberin Devamı

ESNAF, SALDIRGANI YAKALAYARAK DÖVDÜ

Kavgayı gören mahalle esnafı hemen dışarı çıkarak Şehmuz Aykurt’un sahibi olduğu pide salonuna haber verdi. Esnaf, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan sürücü, kendi aracıyla hastaneye götürüldü. 2 gün hastanede tedavi altında kalan sürücünün taburcu edildiği öğrenildi.

Fatihte dehşet anları kamerada Sürücüye döner bıçağıyla saldırdı


SALDIRGAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, esnaf tarafından tutulan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Gözden Kaçmasın

İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıİstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıHaberi görüntüle

“ÖLDÜRÜRCESİNE VURDU”

Yaşananları anlatan mahalle esnafı Volkan Aksoy, “Burada yol verme kavgası oldu. Bir esnaf arkadaşımız, kağıt toplayıcısından yol istedi. Yol vermeyince sözlü bir tartışma oldu. Esnaf arkadaş bir hamle yapmadı. Kağıt toplayıcısı da sinirlendi, camına vurdu. Bizim arkadaş arabadan inmeye kalkışınca koluna satırı vurdu, arkadaşın kolundaki damarlar koptu. Elindeki döner bıçağıydı, büyük bir bıçaktı. Öyle bir vurdu ki öldürürcesine. Beş defa vurdu cama geldi. Son vurduğunda arkadaşımızın koluna geldi. Arkadaşımız yere düştü. Arkadaşımızın yere düşmesi ile birlikte ben de bütün esnaf arkadaşları çağırdım. Herkes müdahalede bulundu. Polis ekipleri geldi, alıp götürdüler” dedi.

Fatihte dehşet anları kamerada Sürücüye döner bıçağıyla saldırdı

Haberin Devamı

“HAVLULARIMDAN BİR TANESİNİ KOLUNA SARDIM”

Olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Aksoy, “Adamı göndermedik. Bıraktığı yerden satırı bez ile aldım. Polis ekiplerine teslim ettim. Halkımız da kaçırmadı. Ekip gelene kadar tuttular. Ben hemen saç havlularımdan bir tanesini koluna sardım. Ondan sonra arkadaşlarımız kendi arabaları ile götürdüler, ambulansı beklemediler. Çünkü kolları çok kötüydü. Arkadaşımız hastanede iki gün yoğun bakımdaydı. Kollarının damarları çok zarar görmüş. Eve getirmişler, parmaklarını oynatamaz haldeymiş. Kötü bir durumda. Eline döner bıçağı alan herkes birbirine saldırıyor” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih#Döner Bıçaklı Saldırı#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı