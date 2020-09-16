Fatih'te dehşet anları! Döviz bürosu çalışanlarına böyle saldırdı...

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükreşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki döviz bürosunun çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Daha önce tartışan ve bir süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenilen taraflar akşam saatlerinde tekrar tartıştı. İsminin Çetin olduğu öğrenilen saldırgan tartışma sırasında belindeki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Defalarca tetiğe basan saldırgan tartıştığı iki kişiyi ayaklarından yaraladı. Daha sonra yere düşen yaralıyı tekmeledi, saldırganı diğer esnaf sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada çevrede bulunanlar büyük panik yaşarken, durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayaklarından vurularak yaralanan Nuh Kılıçarslan ve Mutlu Akpınar'ı ambulansla hastaneye götürürken, saldırgan ise bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde silah seslerini duyan vatandaşlar korkuyla kaçarken, saldırganın ateş ederek kovaladığı büro çalışanlarından biri yere düşüyor bu sırada saldırgan ateş ediyor. Daha sonra ayağa kalkarak kaçan çalışan bir ağacın dibinde yaralıyor ve ardından tekmeliyor. Saldırganı ise çevredeki esnaf sakinleştirmeye çalışıyor.

"YARALANAN ARKADAŞ KOMŞUMUZDU"

Esnaf Ensar Özer, "Yukarıda, ofiste çalışıyordum. Sonra aşağı indiğimizde arkadaş yaralı haldeydi. Komşular acil müdahale yapıyordu. Daha sonra polis geldi. Ambulans geldi. 2 yaralanan varmış. Çok kalabalık vardı. Polis ve ambulans vardı. Yaralanan arkadaş komşumuzdu. Arkadaş dövizcide güvenlikti. Arkadaş yerde yatıyordu. Kanaması vardı. Bacağından vurulmuştu. 'Ayağımı bağlayın' diyordu. 10-15 dakika sonra ambulans geldi. Müdahaleyi yaptılar" diye konuştu.