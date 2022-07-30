Fatih’te danışmanlık hizmeti veren iş yerlerine denetim

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada danışmanlık hizmeti adı altında, haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yerlerine 27 Temmuz’da denetim gerçekleştirdi. Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi’ndeki iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilen B.N. ve B.A. isimli yabancı uyruklu kişiler, gözaltına alındı.

İş yerine toplam 42 bin 884 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına altına alınan yabancı uyruklu iki kişinin sınır dışı edilmesi için işlemlerin devam ettiği öğrenildi.