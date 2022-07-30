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Fatih’te danışmanlık hizmeti veren iş yerlerine denetim

#Denetim#Fatih#Danışmanlık
Fatih’te danışmanlık hizmeti veren iş yerlerine denetim

Fatih'te danışmanlık hizmeti adı altında haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, izinsiz çalıştığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. İş yerine ise toplam 42 bin 884 lira para cezası kesildi.  

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada danışmanlık hizmeti adı altında,  haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yerlerine 27 Temmuz’da denetim gerçekleştirdi. Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi’ndeki  iş yerinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilen B.N. ve B.A. isimli yabancı uyruklu kişiler, gözaltına alındı.

Fatih’te danışmanlık hizmeti veren iş yerlerine denetim

İş yerine toplam 42 bin 884 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına altına alınan yabancı uyruklu iki kişinin sınır dışı edilmesi için işlemlerin devam ettiği öğrenildi. 

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#Denetim#Fatih#Danışmanlık

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