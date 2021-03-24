Fatih'te çöp poşetli kavga kamerada

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Haseki Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 kişi arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine biri, diğerinin üzerine doğru koştu. Üzerine gelindiğini gören kişi de, elindeki çöp dolu poşetle onun kafasına vurdu. Yumruklaşmaya başlayan kişileri, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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