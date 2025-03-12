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Fatih'te çöken duvarın molozları arasında bulundu: Tam 793 yıllık... | 'Burada daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz

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#İstanbul#Fatih#Mezar
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 14:11

Fatih'te 4 katlı binanın duvarındaki kısmi çökmenin ardından molozların arasında 1232 yılına ait olduğu değerlendirilen mezar taşı bulundu. Tarihçi İlknur Bektaş, "Burası tarihi bir bölge, bir mezar taşı bulunuyorsa daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz" dedi. Mezar taşının üzerinde yazan yazıyı da açıklayan Bektaş, "Yazılan yazıya baktığımda; 'Hasan Usta'nın oğlu Muhammed Şakir ruhuna Fatiha' diyor. Kişinin kahvecinin oğlu olduğu yazılı." ifadelerini kullandı.

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Olay, 26 Şubat'ta saat 01.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın arka cephesindeki bahçe duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Gürültünün ardından korkuyla evlerinden çıkan bina sakinleri durumu belediye ekiplerine haber verdi.

Fatihte çöken duvarın molozları arasında bulundu: Tam 793 yıllık... | Burada daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz

İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri kısmen çöken duvarın molozlarının arasında 1232 yılına ait olduğu değerlendirilen mezar taşını buldu. İlk incelemeyi olay yerinde yapan ekipler mezar taşını detaylı incelemanin yapılması için bulunduğu yerden aldı.

Fatihte çöken duvarın molozları arasında bulundu: Tam 793 yıllık... | Burada daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz

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'BELEDİYEYE HABER VERDİK'

Bina sakini Halit Özpar, "Duvar çöktü, çok ses gelince aşağı indik. Karanlıkta bir şey görememiştik, ertesi gün baktığımızda mezar taşını gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Geldiler, taşı alıp gittiler. Ondan sonra bir daha haber alamadık" dedi.

Fatihte çöken duvarın molozları arasında bulundu: Tam 793 yıllık... | Burada daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz

'TARİHİ YERLEŞİM YERLERİNDE MEZARLARIN BULUNMASI ÇOK NORMAL'

Gün yüzüne çıkan mezar taşı ilgili değerlendirmede bulunan Tarihçi Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş, "Fatih Sultan Mehmet zamanında Akşemsettin Mahallesine yerleşim başlamış. Bölge daha sonra 2'nci Beyazıt zamanında vakıf olarak tescil edilmiş, kullanılmış ve ilan edilmiş. Burada bir mezar taşı bulunuyorsa burada daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz. Çünkü o dönemde bu alanlar olduğu gibi mezarlık, tarihi noktalar çünkü.

Fatihte çöken duvarın molozları arasında bulundu: Tam 793 yıllık... | Burada daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz

Bu mezarın üstünde de yazılan yazıya baktığımda; 'Hasan Usta'nın oğlu Muhammed Şakir ruhuna Fatiha' diyor. Kişinin kahvecinin oğlu olduğu yazılı. Üzerindeki sayılar, 1232 yılına işaret ediyor. Bu bölgede 1957-58'ler, o tarihlerde Adnan Menderes zamanında büyük bir yapılaşma oldu. Büyük meydan arazileri açıldı ve çalışmalar yapıldı. Muhtemeldir ki o dönemde de yapılmış olabilir. Bir tık öncesine de işaret etmiş olabilir ama burada mezarlıkların bulunması çok normal. Çünkü Fatih Sultan Mehmet döneminde bu hem ticaret aksı hem yerleşim noktası, hem de padişahlığın en önemli rotası burası. O yüzden buradaki mezarlıklar beni şaşırtmadı açıkçası" dedi. 

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Fatihte çöken duvarın molozları arasında bulundu: Tam 793 yıllık... | Burada daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz

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#İstanbul#Fatih#Mezar

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