Fatih'te cinsel istismar iddiası! Babadan baltalı saldırı

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Olay, dün gece saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki H.N.D., 28 yaşındaki erkek arkadaşının geçtiğimiz günlerde kendisini istismar ettiğini babası İlker Demirdöven'e anlattı. Kızının söylemleri üzerine İlker Demirdöven, motosikletle yaşadıkları sokaktan geçen Kadir İ. Y.'yi gördü. Baba Demirdöven evden aldığı baltayla şüpheliye saldırmaya çalıştı.

Balta darbelerinden kurtulan Kadir İ.Y. olay yerinden yaya şekilde kaçarken, baba Demirdöven motosiklete zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.N.D ve baba İlker Demirdöven'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü. Ekipler daha sonra yaptıkları çalışmanın ardından istismar iddiası üzerine Kadir İ.Y.'yi gözaltına aldı. T

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arafların ifadelerinin alınmasının ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken ekiplerin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Emre Can, "Ben buradan geçiyordum. Bir baktım adamın biri yerde motoru parçalıyordu. Neden saldırdığını tam olarak bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla kızın babası kızı erkek arkadaşıyla görüyor o yüzden saldırıyor" dedi.