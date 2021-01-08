MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatih'te çıkan yangın paniğe neden oldu
GeriGündem Fatih'te çıkan yangın paniğe neden oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 21:33 | Son Güncelleme:

Fatih'te çıkan yangın paniğe neden oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih'te çıkan yangın paniğe neden oldu
Abone Olgoogle-news

Fatih'te 5 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa süre içinde itfaiye tarafından söndürüldü.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Musandıra Sokak'taki 5 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerince, binada yaşayan kişiler tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Ailesiyle oturduğu evde yangın çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle