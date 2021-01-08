Fatih'te çıkan yangın paniğe neden oldu

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Musandıra Sokak'taki 5 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Mahalle sakinlerince, binada yaşayan kişiler tahliye edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.



Ailesiyle oturduğu evde yangın çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.