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Fatih'te cenaze namazında şoke eden olay: Tabuttan sesler gelmeye başladı... Öldü sanılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Cenaze Namazı#Tabut
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 16:12

İstanbul Fatih’te 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınırken tabuttan gelen sesler gelmesine üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Camiye gelen sağlık ekipleri, Bayşu'ya kalp masajı yapıp ambulansla hastaneye götürdü. Ancak Halit Bayşu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahalle muhtarı Galip Akçay "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" diye konuştu.

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Olay, bugün öğle saatlerinde İstanbul Fatih'te Ayvansaray Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 80 yaşındaki Halit Bayşu hayatını kaybetti diye Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camii’nde cenaze namazı kılınacaktı. Namaz için yapılan hazırlık sırasında tabuttan sesler gelmeye başladı.

Fatihte cenaze namazında şoke eden olay: Tabuttan sesler gelmeye başladı... Öldü sanılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabutu açtıklarında Bayşu’nun nabzının attığını fark etti. Sağlık ekipleri kalp masajının ardından Bayşu’yı hastaneye kaldırdı.

Bayşu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fatihte cenaze namazında şoke eden olay: Tabuttan sesler gelmeye başladı... Öldü sanılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü

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"TIKIRTI DUYDUM"

Ayvansaray Mahalle Muhtarı Galip Akçay, "Cenaze namazına geldik. Kızı bana tabuttan ses geldiğini söyledi. Eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Ambulansı aradılar. Sağlık ekipleri tabutu açtılar ve kontrol edip hastaneye götürdüler" dedi.

Fatihte cenaze namazında şoke eden olay: Tabuttan sesler gelmeye başladı... Öldü sanılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü

“KALP MASAJI YAPTILAR"

Mahalle sakinlerinden Erdoğan Baysal, "Cenaze geldi. Tabutu musalla taşına koyduk. Tabuttan ses geldiği söylediler. Ambulansı aradık. Kalp masajı yapıp ambulansla hastaneye kaldırdılar" dedi.

Fatihte cenaze namazında şoke eden olay: Tabuttan sesler gelmeye başladı... Öldü sanılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü

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#Fatih#Cenaze Namazı#Tabut

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