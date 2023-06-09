Fatih’te çatışma

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Çevrede bulunan esnafın olaya müdahale etmesinin ardından kavga çıktı. Olay yerinden ayrılan saldırgan, 19.00 sıralarında pompalı tüfekle pazar yerine tekrar gelerek rastgele esnafa ateş etmeye başladı. Esnafın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki esnaf ve olay anında pazar yerinde olan 4 vatandaş yaralandı. 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen esnaf Beşir Kaya ve yeğeni Harun Kaya hayatını kaybetti. Saldırgan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.