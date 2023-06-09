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Fatih’te çatışma

Güncelleme Tarihi:

#Hastane#Doktor#Polis
Fatih’te çatışma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

İstanbul Fatih’te dün sabah saatlerinde Katip Kasım Mahallesi’ndeki pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle biber gazı sıkan bir kişiyle esnaf arasında tartışma çıktı.

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Çevrede bulunan esnafın olaya müdahale etmesinin ardından kavga çıktı. Olay yerinden ayrılan saldırgan, 19.00 sıralarında pompalı tüfekle pazar yerine tekrar gelerek rastgele esnafa ateş etmeye başladı. Esnafın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki esnaf ve olay anında pazar yerinde olan 4 vatandaş yaralandı. 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen esnaf Beşir Kaya ve yeğeni Harun Kaya hayatını kaybetti. Saldırgan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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#Hastane#Doktor#Polis

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