Fatih'te Çarşamba Pazarı'nda yoğunluk

Zabıta ekipleri pazar giriş ve çıkışların el dezenfektanı ve maske dağıtırken, sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu. Alışveriş yapan kişilerin geneli maske ve eldiven kuralına uyarken, kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Pazar esnaflarından Behçet Can "İnsanlar artık önlem alıyor. Pazara gelenler, genellikle eldiven ve maske takıyor. Elleriyle seçen kişiler var. Eldiven takmayanların seçmelerine izin vermiyoruz. Belediye tarafından yasaklandı zaten." dedi.