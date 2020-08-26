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Murat SOLAK - cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 26.08.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Fatih'te canını son anda kurtardı

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Fatih'te canını son anda kurtardı
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İstanbul Fatih'te iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı  yangın çıktı. Alevlerden kurtulmak isteyen bir kişi, binanın ikinci katından aşağı atlayarak hafif yaralandı.

Molla Gürani Mahallesi Kazganisadi Çıkmazı'nda bulunan iki katlı binanın ikinci katında saat 08.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Alevler kısa sürede tüm binayı kapladı. Alevlerden kurtulmak isteyen bir kişi binanın ikinci katından atlayarak kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri  dumandan etkilenen bir kişiyi ve binadan aşağı atlayarak kolundan yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri yanan binada inceleme yaparken, binada hasar meydana geldi. Yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Görgü tanığı Halit Rammo isimli vatandaş, "Yangın çıktı evde. Üçüncü kattan biri yukarıdan aşağıya atladı. Büyük ihtimalle elektrik kontağından çıkmış. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti" dedi.

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