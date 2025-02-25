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Fatih'te can pazar: Pencerede yardım bekledi

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#Fatih#Yangın#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 13:54

Fatih’te 6 katlı binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan bir kişi, yüzüne tişörtünü bastırarak pencerede yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi merdiven kullanarak kurtardı.

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Yangın, Fatih Topkapı Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevler binayı etkisi altına aldı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kişi, nefes almakta zorlanınca tişörtünü yüzüne bastırarak pencereye çıktı bir süre burada yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Dairede mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen kişiye ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fatihte can pazar: Pencerede yardım bekledi

Fatihte can pazar: Pencerede yardım bekledi

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#Fatih#Yangın#İtfaiye

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