Fatih’te camiler dezenfekte ediliyor

Fatih Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Camii ve Süleymaniye Camii’ni dezenfekte etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Dezenfeksiyon ekipleri, ilçedeki 346 camiyi hijyen kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte edecek. Kullanmış olduğumuz dezenfektan, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahiptir. Uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmamaktadır” denildi. Dezenfekte işleminin düzenli olarak devam edeceği de belirtildi.

Fatih Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibinde görevli Mehmet Ali Şekerci, uygulamanın bir parça olduğundan memnun olduğunu söyleyerek, “İlçemizdeki tüm camileri dezenfekte çalışmalarına devam etmekteyiz. Vatandaşlarımız, daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilirler” dedi.