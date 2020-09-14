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Alper KORKMAZ-Anıl UÇAN / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Fatih'te camiden çıkan kişiye silahlı saldırı kamerada

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Fatih'te camiden çıkan kişiye silahlı saldırı kamerada
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Fatih'te, cami çıkışında bir kişinin uğradığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Molla Gürani Caddesi üzerinde bulunan Molla Şeref Camisi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, camiden çıkan bir kişi aracına binmek üzereyken, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla vuruldu. Silahlı saldırı sonrasında saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan kişi çevredeki arkadaşlarının yardımıyla Samatya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan silahlı saldırı anı, çevredeki dükkanlara ait güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında, saldırganın aracın yanına kadar gelip ateş ettiği ve vurulan kişinin çevredeki arkadaşlarının yardımı ile hastaneye götürüldüğü gözüküyor.

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