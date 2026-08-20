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Fatih’te camide namaz kılan kişinin çantasını çalan şüpheli tutuklandı

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#Fatih#Gazi Atik Ali Paşa Camii#İshak Yılmaz
Fatih’te camide namaz kılan kişinin çantasını çalan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 12:45

Fatih’te tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde namaz kılan İshak Yılmaz’ın (38) yanına koyduğu ve içerisinde yaklaşık 450 bin lira değerinde birikimi bulunan çantasını çalan şüpheli M.C. yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenip gözaltına alınan 16 suç kayıtlı şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Olay Fatih, Molla Fenari Mahallesinde bulunan Gazi Atik Ali Paşa camiinde 6 Ağustos Perşembe günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy'de özel bir şirkette çalışan İshak Yılmaz, otomobil satın almak amacıyla biriktirdiği 70 bin lira nakit para ve 53 gram altını bozdurmak üzere Kapalıçarşı'ya doğru yola çıktı.

Fatih’te camide namaz kılan kişinin çantasını çalan şüpheli tutuklandı

NAMAZ KILARKEN ÇANTASINI ÇALDILAR

Öğle ezanının okunması üzerine namaz kılmak için camiye giren Yılmaz, parasının ve altınlarının bulunduğu çantayı yanına koyarak saf tuttu. Yılmaz namaz kıldığı sırada, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli, çantayı alarak hızla camiden uzaklaştı. Namaz sonrası çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Fatih’te camide namaz kılan kişinin çantasını çalan şüpheli tutuklandı

KOŞARAK KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda olayın caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelinin çantayı aldıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerin izini süren polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Fatih’te camide namaz kılan kişinin çantasını çalan şüpheli tutuklandı

16 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli M.C.’nin daha önceden de 16 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Fatih#Gazi Atik Ali Paşa Camii#İshak Yılmaz

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