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Olay, geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°skenderpaÅŸa Mahallesi Horhor Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Furkan YÄ±lmaz'Ä±n aÄŸabeyi Ã–mer YÄ±lmaz sahibi olduklarÄ± restoranÄ±n kasa bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki masaya telefonunu bÄ±raktÄ±. Restoranda, motokurye olarak Ã§alÄ±ÅŸan Heybet A. telefonun bulunduÄŸu masaya doÄŸru yaklaÅŸtÄ±. Heybet A., Ã¶nce etrafÄ± kontrol etti, ardÄ±ndan uygun zamanda telefonu el Ã§abukluÄŸuyla cebine atarak dÃ¼kkandan Ã§Ä±ktÄ±. Ã–mer YÄ±lmaz kasaya geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde telefonunu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerde bulamadÄ±. ArdÄ±ndan kardeÅŸi Furkan YÄ±lmaz'a durumu sÃ¶yledi. YÄ±lmaz kardeÅŸler gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± izleyince hayatlarÄ±nÄ±n ÅŸoku yaÅŸadÄ±. Telefonu Ã§alan hÄ±rsÄ±zÄ±n yÄ±llardÄ±r tanÄ±dÄ±klarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ± olan Heybet A. olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ler.Â

MOBÄ°L BANKACILIK HESABINA GÄ°REREK 100 BÄ°N LÄ°RALIK KREDÄ° Ã‡EKMÄ°Åž

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Furkan YÄ±lmaz'Ä±n aÄŸabeyi Ã–mer YÄ±lmaz banka hesaplarÄ±nÄ± kontrol edince ikinci ÅŸoku yaÅŸadÄ±. Banka hesabÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nda hesabÄ±ndan parÃ§a parÃ§a para Ã§ekildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼. Heybet A. iddiaya gÃ¶re Ã§aldÄ±ÄŸÄ± telefonun kilidini kÄ±rarak mobil banka hesaplarÄ±na girdi. ArdÄ±ndan, AnuÅŸtekin banka hesabÄ±ndan 100 bin lira kredi Ã§ekti. YÄ±lmaz'Ä±n hesabÄ±ndaki 114 bin lirayÄ± da parÃ§a parÃ§a baÅŸka hesaplara havale yaptÄ±. Ã–mer YÄ±lmaz durumu fark edince hemen bankayÄ± arayarak hesaplarÄ±nÄ± bloke ettirdi.Â

"PARÃ‡A PARÃ‡A TOPLAMDA 267 BÄ°N LÄ°RA PARAYI Ã‡EKMÄ°Åž HESABIMIZDAN"

Ä°ÅŸ yeri sahibi Furkan YÄ±lmaz, ÅŸu an ki zararÄ±nÄ±n Ã§ekilen kredinin faiziyle birlikte 270 bin lira civarÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi. YÄ±lmaz, "Heybet A. isimli arkadaÅŸÄ±mÄ±z bizimle birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Biz yÄ±llardÄ±r onu tanÄ±yoruz. Abim ona Ã§ok gÃ¼veniyordu. Telefonunu kasanÄ±n olduÄŸu yerdeki masaya bÄ±raktÄ±. Telefonu almÄ±ÅŸ gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ iÅŸ esnasÄ±nda, o gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± parayÄ± da almÄ±ÅŸ. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± motosikleti de bÄ±rakÄ±p gitmiÅŸ. AÄŸabeyim 'Heybet yapmaz, ona gÃ¼veniyoruz yÄ±llardÄ±r tanÄ±yoruz' dedi. Kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceledik baktÄ±k, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Heybet telefonu alÄ±p kaÃ§Ä±yor. Sonra banka hesaplarÄ±mÄ±za baktÄ±k hesaplarÄ±mÄ±z boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ. BaÅŸkalarÄ±na banka hesabÄ±ndan havale yapmÄ±ÅŸ. ParayÄ± parÃ§a parÃ§a 60 bin, 70 bin, 40 bin, 9 kez ayrÄ± ayrÄ± 5'er bin toplamda 267 bin lira parayÄ± Ã§ekmiÅŸ hesabÄ±mÄ±zdan. Mobil bankacÄ±lÄ±k Ã¼zerinden iÅŸlemler yapmÄ±ÅŸ. Banka hesaplarÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸifresini nasÄ±l kÄ±rdÄ± bilmiyoruz. Belki gizliden aÄŸabeyimin ÅŸifrelerini gÃ¶rdÃ¼, onu tam bilemiyoruz. Sonra telefonlarÄ±nÄ± ve bÃ¼tÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± kapattÄ±. Biz ona ulaÅŸamÄ±yoruz. KaÃ§Ä±p saklandÄ±. Polise giderek Heybet hakkÄ±nda ÅŸikayette bulunduk. Ama parayÄ± harcadÄ± mÄ± ne yaptÄ± bilmiyoruz" dedi.

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Ä°ki kardeÅŸ polis merkezine giderek arkadaÅŸlarÄ± Heybet A. hakkÄ±nda ÅŸikayette bulundu.

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