Fatih'te bulunan otelde ufak çaplı yangın çıktı
Fatih'te bir otelde çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangında otelin üst katlarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Hoca Paşa Mahallesi, İstasyon Arkası Sokak'ta bulunan bir otelin bodrum katında çıktı. İddiaya göre, yangın otelin elektrik kontağından çıktı. Olayı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedneiyle otelin üst katlarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.