MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatih'te bulunan otelde ufak çaplı yangın çıktı
GeriGündem Fatih'te bulunan otelde ufak çaplı yangın çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Bayraktar- Ahmet YEŞİLMEN/DHA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 18:14 | Son Güncelleme:

Fatih'te bulunan otelde ufak çaplı yangın çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih'te bulunan otelde ufak çaplı yangın çıktı

Fatih'te bir otelde çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangında otelin üst katlarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Hoca Paşa Mahallesi, İstasyon Arkası Sokak'ta bulunan bir otelin bodrum katında çıktı. İddiaya göre, yangın otelin elektrik kontağından çıktı. Olayı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedneiyle otelin üst katlarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi